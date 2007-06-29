В Одесской области микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибли 6 человек

Сегодня ночью возле села Одаи Ширяевского района Одесской области на автодороге «Киев-Одесса» водитель частного микроавтобуса «Мерседес», в котором находились восемь пассажиров, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», стоявшим на обочине.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек и два человека с травмами в тяжелом состоянии госпитализированы.