Иосиф Кобзон - ”Заслуженный деятель Молдавии”

Президент Молдавии Владимир Воронин подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель Молдавии" народному артисту СССР и Российской Федерации Иосифу Кобзону. Как сообщили в пресс-службе главы молдавского государства, этой награды российский певец был удостоен в знак высокой оценки его особых заслуг в развитии музыкального искусства, за вклад в укрепление молдавско-российских отношений и за плодотворную творческую деятельность.

В ходе церемонии награждения В.Воронин отметил мастерство, талант и особые человеческие качества артиста, высоко оцененные поклонниками всех возрастов. В.Воронин подчеркнул, что в качестве депутата Государственной думы России И.Кобзон активно способствует укреплению дружеских и сотруднических связей между народами двух стран.

И.Кобзон в свою очередь выразил признательность за присвоение ему в Молдавии почетного звания и высокую оценку заслуг, заверив, что будет прилагать и в будущем усилия для объединения через творчество народов двух стран.

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