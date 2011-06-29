Международные перевозчики обязаны проверить документы пассажиров

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, согласно которым перевозчики при осуществлении международных автоперевозок должны перед началом перевозки проверять наличие у пассажиров документов, необходимых для въезда в государства следования, государства по маршруту следования, и отказывать в международной перевозке пассажирам, не предъявившим необходимые документы.

Соответствующее постановление от 22 июня 2011 г. № 672 размещено на сайте Кабмина.

Пассажиры во время международной автомобильной перевозки должны иметь надлежащим образом оформленные документы, необходимые для въезда в государства следования, государства по маршруту следования, и предъявлять их по требованию автомобильного перевозчика, автомобильного самозанятого перевозчика.

Справка УНИАН. 6 апреля 2011 г. вступил в силу Закон Украины № 2753-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки». Законом предусматривается внесение изменений по установлению обязанности коммерческих перевозчиков проверять у пассажиров документы, необходимые для въезда в Украину или для въезда в иностранное государство из Украины, - в Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореходства, в законы «О железнодорожном транспорте» и «Об автомобильном транспорте».

При этом к обязанностям коммерческих перевозчиков отнесена лишь проверка наличия документов, а не их подлинности.

Изменения в Закон «Об ответственности за воздушные перевозки пассажиров через государственную границу Украины без надлежащих документов для въезда в Украину» предусматривают распространение его положений, кроме воздушных, также на железнодорожные, автомобильные и морские перевозки. При этом предлагается установить финансовые санкции к перевозчикам, осуществляющим международные перевозки пассажиров, которые не имеют надлежащих документов для въезда в Украину или для въезда в иностранное государство из Украины. Их размер предложено определить с учетом практики европейских государств, которые уже ввели соответствующие нормы.