Чемпион мира Формулы-1 выиграл шестую гонку

Действующий чемпион мира Формулы-1 Себастьян ФЕТТЕЛЬ выиграл шестую гонку в сезоне из восьми возможных.

Как передает РИА Новости, на Гран-при Европы немецкий пилот стартовал с поул-позиции и лидировал на протяжении большей части дистанции – гонщик Red Bull уступил первую позицию только на первом пит-стопе.

Вплоть до последнего посещения боксов второе место занимал напарник Феттеля Марк УЭББЕР, однако на третьем пит-стопе Фернандо АЛОНСО опередил австралийца. Для испанского пилота Ferrari подиум в Валенсии стал вторым в сезоне: до этого гонщик финишировал вторым в Гран-при Монако.

Четвертым стал Льюис ХЭМИЛТОН на McLaren, пятое место досталось Фелипе МАССЕ. Дженсон БАТТОН расположился на шестой строчке, превзойдя Нико РОСБЕРГА на Mercedes и Хайме АЛЬГЕРСУАРИ на Toro Rosso, причем испанец прорвался на восьмое место с 18-го места на старте. Замкнули очковую зону Адриан СУТИЛ и Ник ХАЙДФЕЛЬД.

Впервые в сезоне все 24 пилота добрались до финиша. Следующий этап Формулы-1 пройдет с 8 по 10 июля на английской трассе «Сильверстоун».