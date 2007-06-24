Крещатик выкрасят в темно-коричневый цвет

В скором времени Крещатик приобретет свой "фирменный вид". Возможно, ко Дню Независимости.

Такое решение приняла специальная комиссия по защите и благоустройству главной улицы Киева. Реклама и различные баннеры торгово-развлекательных заведений будут иметь минимально допустимые размеры (скорее всего, не больше 1—2 метров) и не будут закрывать архитектурные изюминки города, кондиционеры должны будут висеть в четко определенном месте (где именно — решат), а окна выкрасят в один цвет. Для Крещатика это темно-коричневый.

"Должно быть минимум рекламы, палаток, летние кафе необходимо оформлять в цвет, близкий к оттенку рядом стоящего здания. Тогда мы увидим, какой красивый Киев и его архитектура 50-х годов", — сказал депутат Киеврады Игорь Добруцкий. За чей счет будет произведен марафет, еще не выяснили. Возможно, рестораны и магазины подремонтируют фасады сами, а вот окна жильцам приведет в порядок город.

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