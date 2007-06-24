В центре Киева со строительных лесов упал человек
11:22, 24 июня 2007Разное
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Мужчина нарушил правила техники безопасности
В центре Киева, на ул. Антоновича, во время строительства жилого дома с конструкций, расположенных на четвертом этаже, упал и получил тяжелые травмы рабочий - житель Черкасской области, 1962 года рождения.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел днем 22 июня.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения пострадавшим правил техники безопасности.
Строитель находится в столичной больнице скорой медицинской помощи.
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