В центре Киева со строительных лесов упал человек

В центре Киева, на ул. Антоновича, во время строительства жилого дома с конструкций, расположенных на четвертом этаже, упал и получил тяжелые травмы рабочий - житель Черкасской области, 1962 года рождения.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел днем 22 июня.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения пострадавшим правил техники безопасности.

Строитель находится в столичной больнице скорой медицинской помощи.