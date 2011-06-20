Как российский посол в Украине оскандалился на столыпинской конференции

Столица Украины готовится к празднованию 150-летия со дня рождения известного русского реформатора Петра Столыпина. Того самого Столыпина, который был убит в Киеве в поздние царские времена. В рамках этой подготовки сегодня в украинскую столицу, в Российский центр науки и культуры, прилетели российские исследователи наследия Столыпина. Здесь сегодня проходит научно-практическая конференция "Реформаторское наследие Столыпина и современность".

Но сейчас — не о Столыпине и не о его роли в создании «Великой» России. И даже не о том, что наследие Столыпина в последнее время рассматривается в качестве идеологической основы для создания так называемого «русского мира»... А о новом представителе новой России в Украине — после РФ Михаиле Зурабове.

Бывший министр в ранге дипломата вошел в зал конференции, окинул соколиным оком всех присутствующих и, остановив взгляд на сидящих вдоль стены журналистов, поинтересовался у организаторов: "А это что?" "Это журналисты", - уточнил организатор. Таким ответом российский дипломат оказался явно недоволен и тут же парировал: "Это синантропные птицы!" (видимо, где-то слышал это слово).

Вероятно, здесь следует уточнить, что синантропы – это дикие животные, насекомые, птицы, сопровождающие человека при его расселении и связанные с человеком, его жильем, созданными человеком культурными ландшафтами, например, мыши, воробьи, сизые голуби, комнатные мухи... То есть те живые организмы, которые питаются отходами жизнедеятельности человека.

Однако биологического понятия для некарьерного, как известно, дипломата оказалось недостаточно, чтобы продемонстрировать свое отношение к журналистам. Когда Зурабова пригласили выступить с приветственным словом к участникам конференции, а журналист телеканала "Украина" попыталась установить перед ним микрофон — он отшвырнул его, тем самым давая понять, что он — не пища для синантропной птицы!

Смелый дипломат, что и говорить! Вот так со всей решительностью – взял и поставил журналистов на место!

Свою особую "любовь" к институтам демократии Зурабов начал демонстрировать едва ли не с самого своего приезда в Киев в качестве дипломата. Один из последних случаев произошел в мае, когда посол попросил журналистов покинуть зал, в котором проходило заседание групп дружбы парламентов Украины и России. "У меня есть предложение (я хотел бы, чтобы вы в нем увидели определенный смысл) – отказаться от присутствия журналистов. Присутствие журналистов всегда будет побуждать любого политика "казаться", а не "быть", - позже пояснил свои действия Зурабов.

Вот и сегодня Зурабов, вероятно хотел быть, а не казаться. Хотел сказать, насколько важно и актуально для России и Украины наследие Столыпина, особенно в условиях демократии... Но, видимо, в условиях украинской демократии российскому дипломату оказалось удобнее жить по понятиям...

Видимо, забыл господин Зурабов, что Украина, несмотря на все лобзания и целования, не Россия…

Евгения Черкасская