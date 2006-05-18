Если коалиция и будет, то порядка не будет. А когда же он будет?

Сегодня в СМИ модно размышлять, какими будут состав коалиции и результаты ее действий, но достоверные сценарии найти тяжело – одни иллюзии. Но при нынешних условиях результаты действий будущей коалиции, независимо от ее персонального состава, неминуемо приведут к разочарованию.

Во-первых, будущая коалиция будет слабенькой и хлипкой, потому что большинство интересов ее участников как между собой, так и с народом скорее разъединяет, чем объединяет.

Никакая из сил политического олимпа не намеревается сегодня обеспечивать трудные, главные потребности общества, то есть обеспечить цивилизованный порядок, европейский уровень макропоказателей и цивилизованную духовную атмосферу. Браться же за производные проблемы, как это делается сегодня, не развязав главные, все равно что подпирать дом, который разваливается.

А какое-нибудь объединение не вокруг главных общественных потребностей, а вокруг кулуарных договоренностей и просто вокруг политиков, которые к тому же ненавидят друг друга – недолговечное и безуспешное.

Во-вторых, у слабенькой коалиции врагов будет больше, чем защитников, потому что условия для политических плутов сегодня более благоприятны, чем для творцов. Мгновенная показуха во вред стратегии, критиканство, разжигания вражды сегодня модны и выгодны.

В-третьих, наибольший враг успехов будущей коалиции - нынешний уровень работы органов власти, суть которого никто не собирается изменять и который дискредитирует добрые идеи и теряет искреннее стремление отдельных людей их реализовать.

Это и есть тот корень проблем, от которого растут другие проблемы и суть которого заключается в том, что власть в обществе и до сих пор играет роль игрушки для большинства политиков и чиновников, и в то же время является их крепостью и оружием в борьбе за «халяву».

И пока власть будет играть нынешнюю роль, до тех пор будет длиться дикая борьба между политиками, до тех пор никакие выборы, кадровые изменения, никакое перераспределение полномочий между ветвями власти или между центром и регионами, никакая борьба с коррупцией, и вообще никакие реформы не принесут для общества настоящего успеха.

Вообще, пока власть будет оставаться игрушкой для политиков и чиновников, до тех пор она будет грузом и болезнью для общества.

Мировой опыт доказывает, что в одной стране легче, чем в другой, заработать кусок хлеба именно благодаря высшей организации общественного труда. Богатые, развитые страны мира стали такими не за счет природных богатств, а прежде всего за счет организации общественной жизни, четкого соблюдения законов, договоренностей и общественно эффективной конкуренции. Успех реформ прямо пропорционально зависит от организации их проведения, от сути и качества нормативных актов, а не от их количества, как много кто сегодня думает.

То есть в современном мире люди живут лучше там, где высший уровень организации общества, где более эффективная его организующая сила, то есть власть.

Для улучшения условий жизни в стране сегодня необходимо в первую очередь изменить роль власти и методы работы ее органов: власть вместо игрушки должна стать организатором общественной жизни и локомотивом его развития с использованием передовых мировых методов управления.

В случае установления цивилизованной роли власти в обществе и соответствующих методов работы ее органов - европейские стандарты жизни в Украине возможно не только достичь, но и превысить.

Однако для этого нужен прежде всего соответствующий закон, который уже разработан.

В проекте Закона предусмотрены такие условия, при которых органы власти обязательно:

обеспечат безусловное выполнение Конституции Украины, законов, всех решений и личных обязательств;

будут решать проблемы, нужные для общества, а не делать то, что им хочется;

будут воплощать идеологию единения вокруг творчества и добра вместо нынешнего культа “халявы” и ненависти.

По этим вопросам накоплен большой мировой и отечественный опыт – была бы политическая воля это использовать!

К сожалению, ее у политиков сегодня маловато, потому что многим из них слишком тяжело отказаться от власти-игрушки, кроме того, за нее так много заплачено и отдано кулуарных обязательств.

Однако появится она у них обязательно, но скорее всего тогда, когда они набьют себе иллюзиями шишки и зайдут в тупик.

Когда у политиков станет достаточно силы воли изменить роль власти и методы работы ее органов в соответствии с современными требованиями – это будет первый шаг к цивилизованному порядку и необходимым условиям развития страны, а без этого останутся лишь иллюзии и разочарования.

Владимир Зиньков, г. Киев