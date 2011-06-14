Скандал на радио: редакция иновещания пошла против Аврахова

Главный редактор украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины Николай МАРИНЕНКО заявляет, что генеральный директор Национальной радиокомпании Украины Тарас АВРАХОВ в действительности не возобновлял полноценного вещания редакции.

В заявлении коллектива украинской редакции Всемирной службы, переданном УНИАН гендиректором редакции, опровергается сообщение Т.АВРАХОВА о том, что украинская редакция Всемирной службы возобновит свое более 10-часовое вещание творческими силами Украинского радио.

Коллектив отмечает, что Т.АВРАХОВ проигнорировал последние решения Госкомтелерадио, в том числе и относительно «возобновления функционирования Главной редакции вещания на украинском языке Всемирной службы радиовещания Украины в новом формате».

Вместо этого, говорится в заявлении, Т.АВРАХОВ издал свой приказ, в котором видит «возобновление» работы украинской редакции только в создании специальных программ для украинской диаспоры в сетях украинских вещателей за рубежом, а также в создании программ о жизни украинской диаспоры, которые будут размещены на внутренних каналах НРКУ.

«Следовательно, Т.АВРАХОВ единолично решил отобрать у нашей редакции собственный эфир! В то же время, на канале иновещания, вместо передач украинской редакции, гендиректор собирается разместить передачи УР-1 и УР-3, «направленные на удовлетворение потребностей зарубежного українства», - отмечает коллектив украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

«Такой противозаконной, грубой и, в то же время, абсурдной организации процесса радиовещания история еще не знала! Кроме всего прочего, интересно бы спросить у господина АВРАХОВА, какими средствами он собирается рассчитываться с зарубежными украинскими вещателями для размещения в их частном эфире наших передач? Не бюджетными ли? И как эти колоссальные расходы оправдываются, учитывая тотальную «оптимизацию» Украинского радио в связи с «экономией бюджетных средств?», - спрашивает коллектив.

Также, по информации коллектива редакции иновещания, из их штата Т.АВРАХОВ планирует создать 2 структуры: собственно украинскую редакцию и редакцию координации и вещания за границу. «В частности, гендиректор настойчиво требует, чтобы в украинскую редакцию, которую он любезно разрешил возглавить нашему главному редактору Николаю МАРИНЕНКО, вошли только пенсионеры, люди с невысоким уровнем квалификации и эффективности труда, и сотрудницы, которые сейчас находятся в декретных отпусках. Другая же редакция, по-видимому, будет транслировать политически «правильные» передачи для зарубежного слушателя, созданные под чутким руководством АВРАХОВА на внутренних каналах Украинского радио», - отмечается в заявлении.

Коллектив расценивает такие действия гендиректора НРКУ как временную уступку ради успокоения мирового украинского сообщества, которое встало на защиту правдивого украинского слова.

«Однако мы не успокаиваемся и готовы бороться до конца. Сейчас, по требованию Николая МАРИНЕНКО, руководство Украинского радио и дирекция Иновещания, которая давно предала идеалы и интересы Всемирной службы, в конечном итоге, решились на встречу с коллективом украинской редакции. К чему это приведет – предполагаем, но надеемся на лучшее», - отмечает коллектив редакции.

Как сообщал УНИАН, 25 мая гендиректор Национальной радиокомпании Т.АВРАХОВ распорядился прекратить вещание украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

Т.АВРАХОВ объяснил, что прекращение вещания украинской редакции Всемирной службы радиовещания осуществлено в рамках оптимизации вещания и штатной структуры НРКУ.

30 мая Государственный комитет телевидения и радиовещания приостановил ликвидацию украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

10 июня гендиректор НРКУ Т.АВРАХОВ сообщил о том, что украинская редакция Всемирной службы, благодаря ходатайствам украинской диаспоры, «возобновит свое более 10-часовое вещание творческими силами Украинского радио».