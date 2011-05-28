Австрийский город лишил Гитлера почетного звания

Власти города Амштеттен на севере Австрии официально отозвали присужденное Адольфу Гитлеру в 1939 году звание почетного гражданина, сообщает Би-би-си. С идеей вычеркнуть Гитлера из списка почетных граждан обратились в городской совет представители Партии зеленых.

Большинством голосов было решено исключить имя фюрера. Двое членов ультраправой Партии свободы отказались от голосования, мотивируя тем, что звание утратило силу и актуальность после смерти Гитлера в 1945 году.

Гитлер был в Амштеттене в 1938 году и спустя год город признал его почетным гражданином.

Многие австрийские города признали Гитлера почетным гражданином, после того как Германия аннексировала Австрию в 1938 году.

Мэр другого австрийского города Клагенфурт, не дожидаясь голосования, вычеркнул имя Гитлера из списка почетных лиц.