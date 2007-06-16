Про Пэрис Хилтон снимут мультфильм, и не один

Художник Стэн Ли, создавший таких известных героев, как Человек-паук, Халк, Люди Икс, намерен в сотрудничестве с MTV выпустить серию анимационных фильмов, посвященных Пэрис Хилтон. Как сообщает The NY Daily News, такое заявление распространили представители Ли.

Источники в MTV в свою очередь утверждают, что сериал будет сделан по образу и подобию "Стриппереллы" - мультфильма вышедшего в 2003 году и посвященного Памеле Андерсон.

Одним из героев анимационного фильма будет бывший любовник Хилтон Пэрис Латсис. Сроки работ над проектом пока не определены.

Напомним, что в начале июня компания Walt Disney Studios заключила эксклюзивное соглашение со Стэном Ли и его студией POW! Entertainment. Согласно его условиям, Ли будет отвечать за развитие и продюсирование всех развлекательных проектов Walt Disney.

Что касается Пэрис Хилтон, то она продолжает отбывать наказание в тюрьме, куда она попала по приговору суда за нарушение испытательного срока, который был ей назначен за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Лента.ру