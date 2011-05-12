96-летний ветеран устроил 9 мая акцию протеста

В Севастополе 96-летнему ветерану войны Алексею ПУЛЯЕВУ, устроившему 9 мая на центральной площади разрешенную судом мирную акцию в знак протеста против того, что родственники отобрали у него паспорт и пытаются по суду признать его недееспособным, выдадут новый паспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом местному телеканалу НТС (Независимое телевидение Севастополя) сообщил севастопольский независимый адвокат Борис КОЛЕСНИКОВ.

По информации телеканала, ветеран живет в квартире в центре города, и в течение 7 месяцев не может добиться, чтобы ему вернули отобранный родственниками паспорт. Также ветеран утверждает, что родственники пытаются по суду признать его недееспособным.

Также, по утверждению НТС, руководство Ленинской районной госадминистрации через суд дважды пыталось запретить А.ПУЛЯЕВУ проводить акцию, но суд Ленинского района оказался на стороне ветерана. Кроме того, ветерана поддерживают общественные активисты, оказывая ему юридическую помощь.

Как отметил Б.КОЛЕСНИКОВ, любые действия, связанные с отъемом паспорта у гражданина – это уголовно наказуемые деяния. По его утверждению, как раз во время проведения ветераном акции протеста, к А.ПУЛЯЕВУ подошел заместитель начальника паспортного стола Ленинского района и предложил ветерану получить новый паспорт.

«Сегодня решается вопрос выдачи нового паспорта ветерану, но лицо, которое отобрало старый паспорт, оно никакой ответственности не понесло», – отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.