Изнасилованная Победа

«Силой сломите расовое высокомерие немецких женщин, возьмите их как заслуженный трофей!»

Илья Эренбург, советский писатель-пропагандист

15-летняя немка Габи Кепп в 1945 году была неоднократно изнасилована пьяными советскими солдатами - точно так же, как два миллиона ее землячек. Но она - единственная из двух миллионов под собственным именем написала об этом правдивые воспоминания.

Сложно представить, чтобы женщина решилась на такой поступок - обычно об унижении предпочитают не вспоминать, а тем более не рассказывать. Сама Габи, кстати, признается: „Когда на Пасху 1946 года встретилась в Гамбурге с родными, они не позволили рассказать обо всем, что со мной случилось”. Следствиями систематического сексуального насилия в подростковом возрасте стали психологические и физиологические расстройства, в результате которых фрау Кепп так и не вышла замуж, не узнала радости любви и материнства.

Победителей не судят - правда, товарищ Сталин считал иначе. Да и большинство победителей, равно как и побежденных, давно уже в земле.

А нам - жить.

Откуда происходит миф о Великой Победе? Ведь тот же Сталин не считал ее праздником. И Хрущев не считал. А они оба, напомним, принимали непосредственное участие в войне. Только Брежнев, от пупа до бровей увешанный незаслуженными орденами, Брежнев "подвиги" которого на Малой Земле набили оскомину советским людям, объявил 9 мая праздничным и выходным. Это он сказал - Победа была Великой.

Но имел ли он моральное право на это? Тщеславный герой кабинетных войн?

Исторические и политические вопросы, связанные со Второй мировой, с побежденными и победителями, сейчас широко обсуждаются, и мы не будем вмешиваться в научные дискуссии специалистов и махалово информационных гопников.

Вместо этого вспомним о любви.

Интересное дело - один и тот же процесс может быть высшим наслаждением, а может превратиться в худшее надругательство и унижение. Если по принуждению. Если без чувств. Если спьяна.

То же и с Победой.

Повязывание орденских лент на собак и антенны машин, использования дня памяти, как повода для политических провокаций, массированные выбросы советской пропаганды на телеэкраны, хождение с портретами Сталина (который, напомним, этот праздник не признавал), пьянки по поводу и без повода - что это, как не изнасилование? Изнасилование памяти и человеческих чувств.

Систематически насиловать Победу начал еще Брежнев. Именно тогда были выдуманные массовые переодевания ветеранов в праздничное, гвоздики, памятные подарки, юбилейные медальки, уроки мужества и тому подобное.

Зачем это делалось - знает каждый, кто жил при социализме. Наш дед, например, не раз писал советам, чтобы ему, инвалиду войны, орденоносцу хоть немного повысили пенсию, потому что тяжело жить на 54 рубля. И власть отвечала. Но не пенсией, а открытками на 9 мая и пластмассовыми часами с изображением Мамаева кургана. Сейчас это назвали бы американским словом „фак”.

Но, наверное, и Брежнев позавидовал бы масштабу насилия, которая развернулось сегодня, когда мертвых поднимают из могил на войну, когда память используют как палку, которой хорошо бить по голове политических противников. Или для того, чтобы отвлечь внимание от цен на полках. Или для того, чтобы расколоть Украину.

Все это делается коллективно, систематически, азартно - точно так, как насиловали когда-то таких, как Габи Кепп, немок. И результат на будущее для всех будет тем же - неспособность помнить, невозможность вспомнить, не говоря уже о праздновании.

Не знаем, понимают ли главные идеологи войн вокруг Победы, что они делают. Потому что своими действиями они уничтожают саму идею сохранения исторической памяти для будущих поколений, и в результате наши дети и внуки гарантированно открестятся от этого дня. Они сознательно будут пытаться его забыть - не праздновать и не поминать. Потому что это - день насилия. А как известно, участники и жертвы изнасилований неохотно вспоминают о них. И написать правду обо всем, что было, способен лишь один человек из двух миллионов.

Но найдется ли у нас кто-то по мужеству ровный Габи Кепп?

Братья Капрановы