Приключения китайской гречки на Подолье

Я зашел в супермаркет “ТАВРИЯ-В” и попробовал сфотографировать ценник с производителем заграничной гречки. Однако столкнулся с сопротивлением... Не секрет, что крупа гречневая с недавних пор превратилась в дефицитный товар для большинства рядовых украинцев. То есть само присутствие ребристых зерен зафиксировано на прилавках супермаркета или продуктовых рынках, а вот потребительская доступность к ней не та, какую хотелось бы видеть. Потому украинское доблестное правительство во главе с Николаем Азаровым приняло решение насытить соотечественников гречаной крупой из Поднебесной. Дешевой, по цене 14 грн/кг!!! В итоге второе лицо государства не сдержало слово и китайская крупа заполонила сеть “Таврия В” по цене 17,90 грн/кг. Как выяснилось, это только начало гречневой эпопеи.

Не для прессы

В Хмельницком гречка от производителя mаde in China спокойно разместилась в супермаркете “ТАВРИЯ-В”. Это пока еще единственный продавец в областном центре, который решил продавать импортный продукт с прицелом на немалую выгоду. Цена, как уже говорилось, 17,90 грн/кг, что на 1,10 грн. ниже базарной. Автор этих строк зашел в супермаркет “ТАВРИЯ-В” и попробовал сфотографировать ценник с производителем заграничной гречки. Однако столкнулся с сопротивлением. Сначала охрана заявила, что на это необходимо специальное разрешение администрации магазина и велела дождаться директора супермаркета господина Александра. Через минуту подошел их шеф, который заметил, что это не его магазин (?), мол, звоните в Одессу, где расположен главный офис “ТАВРИИ-В”. Еще через несколько минут удалось таки услышать голос компетентного человека. Как отметил Александр Приходько (это ответственный из центрального одесского офиса “ТАВРИЯ-В”), у сети возникли проблемы с реализацией китайской гречки. О конкретике он отказался говорить, но попросил не делать снимков ценника и производителя (“Маde in China”). На этом закончился мой первый утренний поход в “ТАВРИЮ-В”.

Буквально через час я опять наведался в этот супермаркет уже в амплуа рядового покупателя. Решил приобрести китайскую гречку, на которую неофициально поставили гриф “совершенно секретно”. И натолкнулся на такую аферу. Работники магазину сняли вывеску с ценником китайской гречки, вместо этого установили другую: “Крупа гречневаяая весовая. 17,90 кг”. Поэтому я будто покупаю украинскую гречиху, в действительности же мне подсовывают товар сомнительного качества. Хотя на вид культура из Поднебесной ничем не уступает украинской.

Кстати, о качестве. Супермаркету „Таврия-В” Хмельницкий филиал” в этом году по результатам независимого сравнительного потребительского тестирования супермаркетов присвоен знака “Доверие потребителя” в рекламе собственных торговых услуг. Что же, похвально, чего не скажешь о сегодняшнем случае с введением потребителей в заблуждение.

Теперь что касается других супермаркетов вроде “Сельпо” и “Фуршет”, которые, по словам генерального директора компании «Хлеб Инвестбуд» (поставщик китайской гречки в Украину. — Авт.) Роберта Бровди, выразили желание продавать иностранную крупу. В упомянутых сетях Хмельницкого пока еще затишье. Так, администратор “Фуршета” сообщила корреспонденту УНИАН, что команды продавать китайскую гречку еще не поступало. Воздерживаются от комментариев в сети “Сельпо”, которая в настоящее время реализует хмельницкую гречку по цене немногим выше 18 гривен.

Между прочим, на днях первый заместитель начальника главного управления агропромышленного развития ОГА Владимир Кальниченко на прямой телефонной линии заявил, что китайской гречки на территории Хмельниччины не обнаружено. По его словам, максимум ее могут завести из других регионов государства. Соответствующие договоренности могут осуществлять поставщики с частными фирмами, которые торгуют крупой.

Гречка-фантом

В Хмельницкой облгосадминистрации о появлении китайской гречки на территории края слышат в первый раз. В частности, заместитель председателя Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимир Галищук отметил, что лично не сталкивался с гречкой иностранного производства. При этом заверил, что ее качество нормальное. “Что касается супермаркета “ТАВРИЯ-В”, то областная власть не регулирует там ценовую ситуацию, а тем более не указывает, какой продукцией торговать. Если руководство сети приняло решение реализовать китайскую гречку, значит, это им выгодно”, — прокомментировал он. И прибавил: гражданам, которые хотят купить настоящую украинскую гречневую крупу, нужно подождать неделю. “28 мая в Хмельницком состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка, на которой гречневая крупа будет продаваться по ценам производителя: 14-14,5 грн/кг”, — сказало должностное лицо.

Несмотря на это на центральном продуктовом рынке Хмельницкого гречневая крупа вот уже почти три месяца демонстрирует ценовую выдержку — 19 грн/кг. Эта стоимость неизменна у всех продавцов. По словам продавца госпожи Елены, она зарабатывает на каждом проданном килограмме одну гривню. “Не думайте, что мы здесь с людей снимаем три шкуры! Я беру на складе крупу по 18 грн/кг. Каждому покупателю, который берет крупы, даем бесплатно кулек, который стоит 7 копеек. Теперь несложно посчитать наши заработки”.

Областной куратор аграриев Владимир Галищук резюмирует, что власть в этом году увеличивает площади посевов гречки по сравнению с прошлым годом на 6,5 тыс. га — до 35 тыс. га. По его мнению, это даст возможность после сбора урожая влиять на ценовую ситуацию.

Виталий Тараненко, собкор УНИАН в Хмельницком