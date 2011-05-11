Самоубийца прыгнул с самого высокого здания в мире

Сотрудник одной из компаний в Дубае, расстроенный отказом компании-работодателя предоставить ему отпуск, выбросился со 147-го этажа самого высокого здания в мире - "Бурдж Халифа", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ОАЭ.

По его словам, этот инцидент стал первым случаем суицида, совершенного на "Бурдж Халифа".

По словам собеседника агентства, 30-летний рабочий прыгнул, выбравшись из отверстия системы вентиляции, поскольку окна на этом этаже не открываются.

Тело мужчины упало на балкон 108-го этажа небоскреба. Падая, несчастный несколько раз ударился о металлические выступы конструкции.

Управляющая компания "Бурдж Халифа" Emaar Properties сообщила, что инцидент произошел во вторник примерно в 9 утра, после чего смотровая площадка, расположенная на 124 этаже, в течение дня была закрыта.

По словам рабочего по обслуживанию здания, чтобы добраться до вентиляционного люка на 147 этаже небоскреба, необходимо хорошо знать конструкцию здания и иметь соответствующий допуск.

Всего в здании 163 этажа, общая высота "Бурдж Халифа" 828 метров.