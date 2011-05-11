Завершился первый полуфинал Евровидения-2011

В первом полуфинале Евровидения-2011, завершившемся в Дюссельдорфе (Германия), участвовали 19 представителей стран-участниц конкурса, из которых после зрительского голосования и вердикта членов профессионального жюри в финал прошли десять.

Среди них: сербская вокалистка Нина, россиянин Алексей Воробьев, Анна Россинелли из Швейцарии, грузинская рок-группа Eldrine, финн Парадис Оскар, исландский коллектив Sjonni`s Friends, венгерская исполнительница Кати Вульф, представляющая Литву Эвелина Сасенко, азербайджанский дуэт Элла и Ники, греческие артисты Лукас Йоркас и Стерео Майк.

Завтра - второй полуфинал, в котором под 6-м номером Украину представит Мика Ньютон.

Перед ней свои номера исполнят артисты из Босния и Герцеговины, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Словакии.

Сразу Микой Ньютон давний знакомый - Здоб ши Здуб (Молдова).

Потом Швеция, Кипр, Болгария, Македония.

Израиль представляет Дана Интернешнл.

Номера с 13 по 19 выпали Словении, Румынии, Эстонии, Беларуси (выступает Анастасия Винникова), Латвии, Дании, Ирандии.