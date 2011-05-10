Обращение к госпоже Герман по поводу ее реакции на львовские события

Только что увидел на сайте Украинской правды свежую запись в блоге госпожа Герман и не могу не отреагировать на него.

Уважаемая госпожа Герман!

В словах, которые Вы написали у себя в блоге, есть правда, но лишь часть ее, поэтому она превращается в неправду. Вы пишете, что во Львове провокации устроила ВО «Свобода». Но на самом деле во Львове состоялась общая провокация как власти, так и ВО "Свободы", что отнюдь не случайно. На это указывает хотя бы то, что еще за неделю до 9 мая город фактически оккупировали представители многих российских СМИ. Почему бы это? Очевидно, что они знали и ожидали именно драк 9 мая.

С ВО «Свобода», представители которой не вылезают изо всех телешоу на центральных телеканалах, и так все ясно. Без прямого согласия и даже указания власти это было бы просто невозможно.

Но сейчас немного о роли власти в провокациях последних дней.

Власть позволила, более того, способствовала группировке откровенно криминального толка с названием политическая партия "Родына" устроить провокацию во Львове. И это, к сожалению, неопровержимый факт. Хотелось бы узнать, кто из руководства МВД Украины способствовал проведению ими акций вопреки решению львовских судов, вступившему в законную силу, но кто будет наказан за это?

Кто из представителей власти позволил, более того, способствовал, использованию красных флагов в ходе запрещенных общественных мероприятий? Неужели кто-то может поверить, что рядовые сотрудники милиции самостоятельно принимали решение об установлении границ для движения провокаторов?!

Кроме того, почему при содействии власти в Украине активно распространяются "георгиевские ленты"? Они не имеют никакого отношения ко Второй мировой войне. Это отличие Российской империи. Понятна логика российской власти, которая целеустремленно день за днем вбивает в председатели россиян великодержавный шовинизм. Но как может быть, что отличие Российской империи цепляют на себя не просто рядовые украинские граждане, которые могут не знать историю возникновения этих лент, а представители украинской власти?

Желание украинской власти наладить отношения с Россией не вызывает возражений, но не кажется ли Вам, госпожа Герман, что весь, более чем 350-летний, исторический опыт Российской империи, а также и последних полтора года отношений Президента Януковича со своими московскими визави свидетельствуют, что Россия провозглашает своими друзьями те нации и тех правителей, которые соглашаются идти в фарватере ее политики и которые больше способствуют интересам России, чем интересам собственных народов. И в то же время Россия обвиняет во всех грехах, провозглашает своими врагами и с легкостью устраивает провокации и войны (от торговых и информационных к вооруженным) против тех народов и их правителей, которые хотят иметь свой путь развития, отличающийся от российского. Этот российский имперский опыт общения со своими соседями никуда не исчез. Потому власть, которая не хочет превратиться в малороссийскую губернию, должна была бы по меньшей мере разобраться со всеми теми украинскими партиями, движениями и отдельными деятелями, которые открыто финансируются Россией.

Что же касается Вашего «плача Ярославны», госпожа Герман, по поводу того, что, мол, своими действиями ВО «Свобода» способствует повышению рейтинга БЮТа во Львове, то, кажется, представителей нынешней власти полностью устраивает такая ситуация. Более того, все указывает на то, что власть активно способствует маргинализированной «Свободе» с откровенно низким уровнем профессиональности ее представителей. Очевидно, что содействие ВО «Свободе» осуществляется с целью известного со времен Римской империи принципа «разделяй и властвуй».

К тому же, ВО «Свобода» в существующем виде неплохо оттеняет показную респектабельность Партии регионов как в глазах украинских граждан, так и международного сообщества.

Что же касается борьбы с БЮТ и лично Тимошенко, то она ведется так подчеркнуто абсурдно, что все больше способствует повышению их рейтинга. И это учитывая особенности отношений госпожи Тимошенко и господина Путина, что мне кажется тоже далеко не случайным.

Следовательно, уважаемая госпожа Герман, Ваша попытка представить виновной в устроенных 9 мая провокациях лишь ВО «Свободу» вызывает полное понимание, но далеко не приглядную роль власти в последних событиях скрыть просто невозможно.

Борис Кушнирук