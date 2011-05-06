По городам-героям Украины пройдет международный автопробег

В честь празднования 66-й годовщины Победы над фашистскими захватчиками 8-12 мая по городам-героям Украины пройдет международный автомобильный пробег.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, участие в автопробеге примут представители Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь.

Акция пройдет под патронатом Администрации Президента Украины, Кабинета Министров Украины и при содействии КГГА.

8 мая объединенная колонна трех государств стартует от памятника Дружбы на границе Брянской, Гомельской и Черниговской областей.

9 мая в Киеве с 9.00 до 10.00 на проспекте Победы возле памятника Освободителям Киева состоится торжественный митинг, посвященный автопробегу, и возложение цветов с участием членов правительства Украины, а также послов России и Беларуси.

Дальше колонна отправится по городам-героям Украины.

10 мая участников автопробега будут встречать в Одессе, 11 мая – в Севастополе, 12 мая – в Керчи. В каждом городе будут проходить митинги и возложение цветов.