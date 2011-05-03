Обама и Усама: далеко не конец

Успешная операция американского спецназа, уничтожившего в Пакистане «террориста номер один» по версии официального Вашингтона, Усаму бен Ладена, далеко не означает, что на планете воцарится стабильность и спокойствие. Куда более вероятным сценарием является очередной виток конфронтации между западным и исламским миром, сопровождающийся террористическими актами.

Смерть бен Ладена не случайно была встречена ликованием в Соединенных Штатах: американцы ждали возмездия за теракт 11 сентября 2001 года, заметно поколебавший веру в неуязвимость Америки, обеспеченную ее территориальным положением, мощной армией и флотом. Американская общественность получила повод ненадолго забыть о конспирологических версиях событий десятилетней давности, празднуя победу.

Очевидно, что политические сливки со смерти бен Ладена снимет действующий президент США. Можно смело говорить, что такой старт президентской гонки (Барак Обама недавно объявил о желании баллотироваться на второй срок) дает ему серьезное преимущество перед возможными конкурентами. Выпады миллиардера Дональда Трампа относительно места рождения Обамы или «движение чаепития» под патронатом Сары Пейлин меркнут перед результатами меткого выстрела американского спецназовца. Кстати, не приходится сомневаться, что история успешной охоты на бен Ладена будет экранизирована уже в ближайшее время.

Интересно будет наблюдать за тем, как смерть бен Ладена скажется на выполнении Бараком Обамой своих предвыборных обещаний. Пока он не спешит реализовать обещанное, действуя так же, как и представители нещадно критиковавшегося им в ходе кампании-2008 американского истеблишмента. Тюрьма в Гуантанамо до сих пор не закрыта, американцы так и не покинули Ирак, их войска продолжают вязнуть в противостоянии с талибами в Афганистане, а тут еще ко всему добавился конфликт в Ливии. Наряду со смертью одного из сыновей и троих внуков Каддафи смерть бен Ладена может послужить своеобразной «черной меткой» ливийскому лидеру. С другой стороны, тот получил отличный шанс заручиться дополнительной поддержкой радикальных исламистов в своей борьбе с повстанцами и силами НАТО.

Правда, практически одновременно с президентским выступлением, в котором тот объявил о успехе, Госдепартамент США призвал сограждан быть бдительными. Террористические акты возмездия прогнозирует большинство аналитиков. Уничтожение лидера «Аль-Каиды» вовсе не означает, что эта организация будет распущена или серьезно ослаблена. Знамя террористической борьбы с неверными подхватит Айман аз-Завахири. Хотя в той или иной степени одобрение уничтожения бен Ладена высказали лидеры западных стран, России, Китая, это не означает, что американцы сумели за счет одной спецоперации решить свои ключевые внешнеполитические проблемы. Скорее, наоборот – приближение президентских выборов должно подтолкнуть Обаму к принятию нелегких решений.

Союзное бен Ладену движение «Талибан» продолжает успешную партизанскую войну против иностранных войск и правительственных афганских подразделений. В случае вывода контингента НАТО из Афганистана никто не гарантирует страну от возвращения к власти представителей этого радикального движения.

Окончательно покидать Ирак американцы также не собираются, ведь эта страна остается ключевой для влияния в регионе Персидского залива и регулирования цен на нефть. Не для того администрация Буша искала поводы для вторжения и смещения Саддама Хусейна, чтобы Барак Обама перед президентскими выборами принял решение о выводе американских войск из этого неспокойного государства.

Интересно отметить заявление МИД Ирана, призвавшего к выводу американских подразделений с Ближнего Востока после смерти бен Ладена. Позиция Тегерана, отношения которого с Вашингтоном остаются стабильно напряженными, понятна: американское военное присутствие в регионе увеличивает вероятность «иракского сценария» в отношении Ирана. И успешное уничтожение бен Ладена может стать катализатором для дальнейшей игры мускулами сильнейшей мировой державы – как минимум, в ответ на ожидаемые террористические акты.

Как ни парадоксально это звучит, Бараку Обаме выгодны новые теракты и «инаугурация» нового лидера «Аль-Каиды» - это позволит американскому президенту действовать в уже привычной матрице, не принимать накануне избирательной кампании решений, способных навредить его рейтингу. Смерть Усамы Бен Ладена будет максимально использована в предвыборных целях, но она не решит проблему международного терроризма. Этот джинн выпущен из бутылки не без помощи самих американцев, и загнать его обратно в одночасье не представляется возможным.

Евгений Магда