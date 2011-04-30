В Севастополе начали проверять карусели

В Севастополе начались проверки готовности к безопасной эксплуатации аттракционов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Севастополе.

Первую проверку инспекция гражданской защиты и техногенной безопасности Управления МЧС провела на Историческом бульваре. Нормы правил пожарной и техногенной безопасности смотрели на частном предприятии "Севаттракцион". В первую очередь инспекторы обращали внимание на техническое состояние качелей и каруселей, а также диагностику аттракционов.

Инспекторам были предоставлены заключения специалистов, свидетельствующие о том, что дефектов и микротрещин, которые могут привести к аварийной ситуации не выявлено. Аттракционы допущены к эксплуатации и угрозы не несут.

По итогам первой проверки нарушений не выявлено. Всего в Севастополе аттракционы эксплуатируют восемь субъектов предпринимательства.

Сотрудники МЧС проверят все стационарные карусели. Спасатели намерены принимать самые строгие меры к владельцам аттракционов, которые не выполняют требований законодательства и подвергают опасности жизнь севастопольцев и гостей города, подчеркивается в сообщении.