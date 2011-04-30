Свадебный ужин в Букингемском дворце продолжался до утра

Принц Уильям и Кетрин Миддлтон, чья свадьба состоялась 29 апреля, отпраздновали событие с близкими друзьями и родственниками в Букингемском дворце.

Мероприятие в официальной резиденции британских монархов, на которое были приглашены около 300 человек, продолжалось до самого утра.

Белое вечернее платье, в котором была невеста, создала автор и ее свадебного наряда британский дизайнер Сара Бертон модного дома Alexander McQueen. Платье дополняло болеро из ангоры и пояс из бриллиантов.

Когда и куда молодожены отправятся в свадебное путешествие, до сих пор держится в секрете, замечает Би-би-си.