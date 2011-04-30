Свадебный ужин в Букингемском дворце продолжался до утра
10:15, 30 апреля 2011Разное
1951
А куда поедут молодожены - все еще секрет
Принц Уильям и Кетрин Миддлтон, чья свадьба состоялась 29 апреля, отпраздновали событие с близкими друзьями и родственниками в Букингемском дворце.
|Фото AFP
Белое вечернее платье, в котором была невеста, создала автор и ее свадебного наряда британский дизайнер Сара Бертон модного дома Alexander McQueen. Платье дополняло болеро из ангоры и пояс из бриллиантов.
Когда и куда молодожены отправятся в свадебное путешествие, до сих пор держится в секрете, замечает Би-би-си.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter