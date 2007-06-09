ДТП во Львовской области: 3 погибших, 2 пострадавших

Сегодня в 2.19 неподалеку от села Заклад Николаевского района Львовской области на 580-ом км автодороги «Киев-Чоп» столкнулись легковые автомобили Audi-100 и Volkswagen-Golf.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате ДТП три человека погибли и еще два пострадали.

Пострадавшие госпитализированы в Николаевскую центральную районную больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 15 человек и 188 - травмированы.