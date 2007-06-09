ДТП во Львовской области: 3 погибших, 2 пострадавших
12:00, 09 июня 2007Разное
861 0
Сегодня в 2.19 неподалеку от села Заклад Николаевского района Львовской области на 580-ом км автодороги «Киев-Чоп» столкнулись легковые автомобили Audi-100 и Volkswagen-Golf.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате ДТП три человека погибли и еще два пострадали.
Пострадавшие госпитализированы в Николаевскую центральную районную больницу.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 15 человек и 188 - травмированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter