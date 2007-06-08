Троллейбус столкнулся с маршруткой: пострадали 9 человек
08:23, 08 июня 2007Разное
996 0
Среди госпитализированных - ребенок
Вчера в 13.20 в Херсоне в результате столкновения троллейбуса с маршрутным такси пострадало 9 лиц.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, трое пострадавших (в том числе ребенок 1994 г.р.) с травмами средней степени тяжести госпитализированы в лечебные заведения города.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Херсонской области.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек и 211, - травмированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter