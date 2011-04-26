Еврокомиссия за "козла" обозвала Лукашенко "обычным гражданином"
22:14, 26 апреля 2011Разное
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Таким не отвечают
Европейская комиссия не намерена комментировать заявление белорусского президента Александра Лукашенко в адрес Жозе Мануэля Баррозу.
«Мы не признаем его демократически избранным президентом Республики Белоруссия. В Еврокомиссии нет практики комментировать заявления обычных граждан», – цитирует Газета.ру.
Собеседник агентства также заявил, что Баррозу не требовал отсутствия Лукашенко для своего участия в Чернобыльском саммите. «Такое условие никогда не выдвигалось. Непонятно, кому выгодно тиражировать лживую информацию».
Ранее Лукашенко обрушился с оскорблениями на руководство Украины и Евросоюза.
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