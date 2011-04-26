Еврокомиссия за "козла" обозвала Лукашенко "обычным гражданином"

Европейская комиссия не намерена комментировать заявление белорусского президента Александра Лукашенко в адрес Жозе Мануэля Баррозу.

«Мы не признаем его демократически избранным президентом Республики Белоруссия. В Еврокомиссии нет практики комментировать заявления обычных граждан», – цитирует Газета.ру.

Собеседник агентства также заявил, что Баррозу не требовал отсутствия Лукашенко для своего участия в Чернобыльском саммите. «Такое условие никогда не выдвигалось. Непонятно, кому выгодно тиражировать лживую информацию».

Ранее Лукашенко обрушился с оскорблениями на руководство Украины и Евросоюза.