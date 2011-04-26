Лукашенко вслух пожалел о «вшивости» Януковича

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что руководство Украины продемонстрировало несамостоятельность своей политики в отношении Беларуси, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

Как сообщает белорусская служба радиостанции "Свобода", такое мнение А.ЛУКАШЕНКО высказал, отвечая на вопрос журналистов о причине своего отсутствия на киевской конференции.

"К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос надо задать ЯНУКОВИЧУ, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Киев начал «плясать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью.

А.ЛУКАШЕНКО также назвал "негодяями" всех, кто инициирует введение экономических санкций против Беларуси. "Просто негодяи! Поэтому не хочу даже говорить о разных там БАРРОЗУ, других козлах, быках и тому подобное", - заявил Президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 17 марта источник в Еврокомиссии сообщил, что Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ готов принять участие в Международной конференции "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего" при условии отсутствия на этом мероприятии Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО.

В тот же день, 17 марта, глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН, ссылаясь на данные МИД Украины, сообщил, что Россию и Беларусь на конференции стран-доноров чернобыльских программ будут представлять премьер-министры.

21 марта руководитель пресс-службы Президента Беларуси Павел ЛЕГКИЙ сообщил, что Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО примет участие в киевских мероприятиях к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

Однако А.ЛУКАШЕНКО не приехал на конференцию.