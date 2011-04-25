Для свергнутого президента Египта перестраивают тюремный госпиталь

Генпрокурор Египта Абдель Магид Махмуд распорядился в кратчайшие сроки доставить экс-президента Египта Хосни Мубарака из Шарм-эш-Шейха в госпиталь тюрьмы "Тора" под Каиром, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на египетское агентство МЕНА.

По данным агентства, генпрокурор, в частности, потребовал от МВД, "как можно скорее оборудовать госпиталь тюрьмы "Тора", чтобы перевезти туда экс-президента". Однако, как объяснил специально назначенный судмедэксперт Ахмед ас-Субаи, для оснащения тюремного госпиталя может понадобиться больше месяца. В частности, необходимо оборудовать реанимацию. Дело в том, что 82-летний Мубарак страдает аритмией, и ему в любое время могут понадобиться услуги реаниматолога.

В связи с этим, генпрокурор решил временно направить Мубарака в один из военных госпиталей, чтобы обеспечить полагающуюся охрану экс-президенту, который официально считается задержанным.

Пока Мубарак находится под усиленной охраной в международном госпитале Шарм-эш-Шейха, куда он попал еще 12 апреля из-за проблем с сердцем после допроса следователями генпрокуратуры.

На следующий день генпрокуратура издала постановление о задержании экс-президента и его сыновей на 15 суток в связи с расследованием обвинений в коррупции, злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном обогащении и подстрекательстве к агрессии в отношении демонстрантов в ходе волнений в январе-феврале этого года. Затем срок задержания был продлен еще на 15 дней.

До сих пор генеральному прокурору не удается добиться направления Мубарака в тюремный госпиталь. Как сообщили ранее лечащие врачи бывшего президента, состояние его здоровья нестабильно, что ставит под вопрос целесообразность перевозки пациента в другое медицинское учреждение.

Сыновья Мубарака - Аля и Гамаль - уже находятся в тюрьме "Тора".

Хосни Мубарак ушел в отставку 11 февраля после 18 дней народных волнений в Египте, сопровождавшихся беспорядками, обвалом экономической ситуации и системы безопасности страны. За время беспорядков в Египте погибли более 800 человек, несколько тысяч получили ранения.