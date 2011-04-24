Жена президента Франции ждет ребенка

Французский глянцевый журнал Closer в субботу сообщил, что супруга президента Франции Николя Саркози Карла Бруни-Саркози ждет ребенка.

Со ссылкой на источник, близкий к президентской чете, журнал пишет: "Мы еще не знаем, мальчик это или девочка - пока слишком рано, но можно быть уверенными, что первая леди беременна". При этом Closer отмечает, что президент и его супруга якобы просили людей из своего окружения пока не придавать новость огласке.

Французские СМИ напоминают, что во время официального визита в Индию в декабре 2010 года Саркози и его супруга посещали знаменитый мавзолей Тадж Махал. Тогда служитель храма сообщил журналистам, что Карла просила его помолиться, чтобы у нее родился сын.

Если информация подтвердится, то бывшая модель, которой сейчас 43 года, станет матерью во второй раз. Для Николя Саркози это будет уже четвертый ребенок.

Журнал Closer, замечает News.ru, известен во Франции в том числе скандальными публикациями в отношении жизни политиков, за которые ему неоднократно приходилось отвечать перед судом. Издающую его группу Mondadori France ранее штрафовали за статью о личной жизни экс-кандидата в президенты социалистки Сеголен Руаяль, за публикацию фотографий бывшей супруги Саркози Сесилии, а также за слухи о "романе" Саркози и французской телеведущей Лоранс Феррари.