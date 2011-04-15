Работники Львовской мэрии учатся красить писанки

В рамках подготовки Львова к Пасхе свыше 70 работников Львовского городского совета посетили мастер-классы по писанкарству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, мастер-классы проводили лучшие ученики школ писанкарства, которые действуют во всех районах Львова.

«В первый день научиться правильно держать писачок и закрашивать писанку пришли 30 должностных лиц, на второй день учебы собрались свыше 40 работников мэрии. Особенностью второго дня мастер-классов было еще и то, что должностные лица могли попробовать сделать собственноручно писанку с применением техники бисероплетения», - отмечается в сообщении.

«Такое значительное количество заинтересованных, которые приобщились к мастер-классам, показали, что наши усилия были не напрасны. Когда ты видишь, как взрослые занятые мужчины и женщины очень внимательно слушают своих наставников, стараясь вывести правильную линию, – это радует. Ведь мы достигли цели – мы напомнили людям о приближении Пасхи, показали им, как качественно и полезно провести время, к примеру, со своими детьми или внуками», - сказала начальник управления молодой семьи и спорта горсовета Наталия ФЕДОРОВИЧ.