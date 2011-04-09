В Германии во время песчаной бури столкнулись десятки автомобилей

На севере Германии в результате столкновения автомобилей погибли, по предварительным данным, десять человек, около ста получили травмы.

Чрезвычайное происшествие произошло на автобане А19 в условиях плохой видимости из-за песчаной бури.

Сообщается, что столкнулись десятки автомобилей, многие из них загорелись.

Как информирует Deutsche Welle, официальный представитель местной полиции назвал произошедшее "самым ужасным дорожно-транспортным происшествием за всю историю федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания".