В Германии во время песчаной бури столкнулись десятки автомобилей
00:16, 09 апреля 2011Разное
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Есть погибшие
На севере Германии в результате столкновения автомобилей погибли, по предварительным данным, десять человек, около ста получили травмы.
Чрезвычайное происшествие произошло на автобане А19 в условиях плохой видимости из-за песчаной бури.
Сообщается, что столкнулись десятки автомобилей, многие из них загорелись.
Как информирует Deutsche Welle, официальный представитель местной полиции назвал произошедшее "самым ужасным дорожно-транспортным происшествием за всю историю федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания".
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