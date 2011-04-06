Королева Швеции вывихнула ногу, убегая от фотографа

Королева Швеции Сильвия повредила ногу в Нью-Йорке при попытке скрыться от фотографа.

67-летняя королева, которая совершала покупки в бутике в компании младшей дочери Мадлен, живущей в Нью-Йорке, столкнулась с фотографом шведской газеты "Афтонбладет". Королева поспешила выйти из магазина и упала, повредив голень и запястье, сообщает Би-би-си.

Позднее королева появилась на светском мероприятии с тростью и повязкой на ноге.

Газета "Афтонбладет" выразила глубокое сожаление по поводу инцидента.

По сообщению шведского королевского дома, несчастный случай произошел в понедельник. Расписание королевы на остаток недели осталось неизменным.