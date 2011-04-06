Королева Швеции вывихнула ногу, убегая от фотографа
22:08, 06 апреля 2011Разное
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Газета "Афтонбладет" выразила сожаление
Королева Швеции Сильвия повредила ногу в Нью-Йорке при попытке скрыться от фотографа.
67-летняя королева, которая совершала покупки в бутике в компании младшей дочери Мадлен, живущей в Нью-Йорке, столкнулась с фотографом шведской газеты "Афтонбладет". Королева поспешила выйти из магазина и упала, повредив голень и запястье, сообщает Би-би-си.
Позднее королева появилась на светском мероприятии с тростью и повязкой на ноге.
Газета "Афтонбладет" выразила глубокое сожаление по поводу инцидента.
По сообщению шведского королевского дома, несчастный случай произошел в понедельник. Расписание королевы на остаток недели осталось неизменным.
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