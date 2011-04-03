Администратор: в России блокируют гастроли украинского цирка

Власти российского города Балашов (Саратовская область) блокируют гастроли украинского цирка-шапито «Кобзов».

Об этом УНИАН заявил администратор цирка «Кобзов» Василий КОЛОС.

«Мы получили распоряжение мэра города об установке цирка на центральной площади. Мы заплатили за аренду и рекламу, но сейчас власти города заявили, что гастроли отменяются», - сказал В.КОЛОС.

По его словам, такая реакция властей города вызвана конфликтом, который возник между ним и пьяной директрисой гостиницы, которой не понравилось то, что в номере находились афиши выступлений цирка.

В.КОЛОС заявил, что директор гостиницы даже в присутствии прибывших сотрудников полиции неоднократно нецензурно выражалась по отношению к нему и Украине.

Он заявил, что «личный» конфликт перерос в то, что власти города отменяют гастроли цирка.

По словам администратора цирка-шапито, вчера была снята реклама в городе, «причем никто не может пояснить, кто дал такое распоряжение».

«Полиция города вела себя по-хамски и защищает директора гостиницы, прокуратура не реагирует», - заявил он.

В.КОЛОС отметил, что гастроли в этом городе должны пройти 8,9 и 10 апреля, однако полиция заявила, что не пустит цирк в город.

Администратор также отметил, что артисты цирка являются в равном степени как гражданами Украины, так и России.