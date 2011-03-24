Уволен инспектор ГАИ, угрожавший водителям битой (видео)

В Харькове из органов внутренних дел Харьков. 23 марта. УНИАН. В Харькове из органов внутренних дел уволен инспектор ГАИ, который угрожал водителям физической расправой.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Харьковской области.

В ходе служебного расследования по обращениям автолюбителей было установлено, что 22 марта на Харьковской объездной дороге, возле наряда ГАИ, который осуществлял наблюдение за дорожным движением, остановился автомобиль «КИА Cerato». Водитель и пассажир наблюдали за работой работников Госавтоинспекции и проводили видеосъемку их действий.

Через некоторое время возле «КИА» остановился еще один автомобиль. Мужчина, который вышел из него, угрожая автолюбителям физической расправой, требовал «прекратить преследование и видеосъемку работников ГАИ».

Правоохранители установили, что гражданам угрожал госавтоинспектор отдела ГАИ по обслуживанию Харьковского района.

«За нарушение служебной дисциплины и несоблюдение норм профессиональной и служебной этики работник ГАИ уволен из органов внутренних дел. Также за ненадлежащий контроль над состоянием служебной дисциплины приняты меры дисциплинарного влияния к руководителю отдела ГАИ Харьковского района», - говорится в сообщении пресс-службы ГАИ области.