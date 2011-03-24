В Полтаве готовят служебных собак для Евро-2012

Сотрудники Полтавского кинологического центра активно готовят служебных собак, которые будут помогать правоохранителям в работе во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает отдел по связям с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, подготовка служебных собак осуществляется для розыска людей по следам, для патрульно-розыскной, конвойной, караульной служб, поиска в завалах людей и трупов, взрывчатки, взрывных устройств, огнестрельного оружия, наркотиков, наркотического сырья и прекурсоров.

Правоохранительные органы области используют более 100 служебных собак, прошедших подготовку в кинологическом центре при УМВД.

Начальник кинологического центра Андрей СМОЛИНСКИЙ сообщил, что специалисты центра уже больше года назад начали активную подготовку служебных собак для охраны общественного порядка во время Евро-2012.

«Для надлежащей подготовки животных к чемпионату кинологическое подразделение было обеспечено молодняком, - отметил он. - При проведении тренировок особое внимание уделяется упражнениям, направленных на привитие служебным собакам навыков по поиску и выявлению наркотических и взрывоопасных веществ, работу в условиях значительного скопления людей».

Также кинологами ведется подготовка так называемых собак-антитеррористов. Такие собаки должны уметь работать в условиях действия посторонних раздражителей (свет, звук, дымовая завеса, скользкая поверхность, водное препятствие, подъем на высоту и др.).