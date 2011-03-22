В Днепропетровске попытались запретить автоМайдан

В Днепропетровске по решению Окружного административного суда Днепропетровской области сегодня запретили автомобильный марш протеста предпринимателей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил участник марша - предприниматель из Днепродзержинска Александр ЗАХАРОВ.

По его словам, сегодня, около 14.00 колонну участников марша из шести автомобилей сотрудники милиции остановили на въезде в Днепропетровск, на Запорожском шоссе.

А.ЗАХАРОВ уточнил, что на этом месте участников марша ожидали около 60 предпринимателей из Днепропетровска на своих автомобилях, которые хотели колонной проехать по городу. В то же время, по словам участника марша, сотрудники милиции запретили это делать.

А.ЗАХАРОВ отметил, что было принято решение добираться в центр Днепропетровска, где проходит митинг протеста предпринимателей против действий правительства Николая АЗАРОВА, отдельно. А.ЗАХАРОВ отметил, что все шесть автомобилей с участниками марша добрались до центра Днепропетровска. Дальше они направятся на Кривой Рог и соединятся в единую колонну за пределами города.

А.ЗАХАРОВ также сообщил, что в Запорожье автомобильный марш протеста прошел полноценно, без инцидентов. К колонне марша присоединились десятки предпринимателей Запорожья. Колонну сопровождали по городу подразделы ГАИ. По словам А.ЗАХАРОВА, участников марша принял заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Петр ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинский автомобильный марш протеста предпринимателей начался 21 марта. Из Львова и Луганска выехали автомобили, которые планируют 25 марта прибыть в Киев. Участники марша протеста останавливаются в городах, где проводят митинги, на которых требуют от власти отменить нормы Налогового кодекса, которые фактически уничтожают малый и средний бизнес в Украине.