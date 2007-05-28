Украине - сиесту!

Реплика

Умаялся я, любезные. Тут надо мной тесть два дня нависал: сначала требовал поисковики шерстить, потом - писать. Я ему говорю: «Петрович, ну, что пристал? У меня голова и так не работает из-за жары, а тут еще ты». «Во, жара, так я как раз хочу, чтобы мы не мучились из-за нее», - отвечал он. «Ну, напишем мы, а что толку, все равно ничего не изменится». «Не скажи. Капля камень точит. Сейчас мы напишем, потом еще какие-нибудь умные люди, потом еще кто-то. Глядишь, добьемся своего»… Как вы, наверное, уже поняли, речь сегодня пойдет о сиесте. Слово тестю.

На самом деле, тезис о том, что Украина – холодная страна, верен только на половину. И что ее по-настоящему делает холодной, в отличие от стран Европы, так это отрицательные изотермы января. Средняя температура самого холодного месяца в столице Украины – минус пять градусов. При том июнь, июль и август у нас ничем не холоднее, чем в Греции, Испании, Португалии. В последней мне удалось пожить какое-то время.

Перед тем как завербоваться туда на работу, я думал, что просто умру там от жары. Так уж вышло, что мне, светловолосому уроженцу Полесья с серыми глазами, хорошо дается баня, а вот высокая температура на улице может буквально за двадцать минут превратить в бессильное существо. Но жизнь в Португалии оказалась гораздо легче, чем ожидалось, а все потому что там с двенадцати до трех дня – отдых, сиеста. Кажется, что Лиссабон просто вымирает на это время, на самом деле он не вымирает, просто засыпает. Так почему бы и нам в Украине не принять закон, учреждающий сиесту? Чем мы хуже португальцев, испанцев, греков? И чего мы потеем, когда они отдыхают? Если у нас холодная зима, это еще не значит, что у нас прохладное лето.

Да, это правда: в последнее время начали бороться с сиестой, мол, она плохо сказывается на производительности труда. Однако проведенные исследования показали, что сиеста очень хорошо сказывается на организме человека. В частности, известно, что ее соблюдение уменьшает шансы умереть от сердечных заболеваний (http://www.sweetlife.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=1376&Itemid=64), в той же Португалии существует Ассоциация друзей сиесты (http://www.lenta.ru/news/2006/04/02/siesta).

Действительно, может быть, сиеста несколько отрицательно сказывается на производительности, и жителей стран с жарким климатом нельзя обвинить в излишнем трудолюбии. Но что может быть важнее здоровья человека? Здесь уж, извините, должен действовать принцип: если водка мешает работе твоей, брось ее на фиг, работу свою.

Мы, украинцы, пережили Голодомор, войну и сталинские репрессии. Думаю, это все должно научить нас бережно относиться к себе и друг к другу. И введение сиесты должно стать одним из шагов к этой бережности. Это особенно актуально сейчас, когда мы ощущаем, как с каждым днем глобальное потепление все больше наступает на землю.

Алексей Подорожный, Харьков