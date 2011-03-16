Honda столкнулась с маршруткой: 8 пострадавших

В Харькове в результате столкновения автомобиля Honda Civic и рейсового автобуса «Рута» пострадали водитель легкового автомобиля и 8 пассажиров маршрутки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении ГАИ, водитель автомобиля Honda Civic, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который двигался во встречном направлении.

В момент аварии в салоне автобуса, который осуществлял рейс по маршруту №1182 (метро Холодная гора – пос. Высокий), находилось 17 пассажиров.

Все пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в больницу.