Матч Динамо – Шахтер надо отложить, пока не поздно

Мнение

Впервые в жизни я подловил себя на мысли о том, что боюсь начала воскресного матча Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером». Подумайте сами, послезавтра на «Олимпийском» соберутся более 50 тысяч человек. Конечно, политическое противостояние между регионами Украины и в прежние годы проходило на фоне подобных матчей, но никогда это противостояние не было столь сильным, как сегодня.

События последних двух месяцев показали, что донецкие прекрасно умеют организовывать оперативную доставку людских ресурсов в столицу. Мне сегодня самому удалось встретить огромную колонну «регионалов», двигавшуюся от Верховной Рады по Липкам – наверное, к КС. И там было по меньшей мере несколько тысяч человек. Учтите, что это все болельщики донецкой команды, и это еще далеко не все майданбайтеры, находящиеся в столице.

Организаторы матча сообщили, что в продажу поступили 62 тысячи билетов, 27 тысяч из которых уже выкупил «Шахтер». Кто будут эти люди, с какими настроениями они приедут в Киев, как эти настроения будут меняться в зависимости от исхода поединка и во что это выльется? Вот в чем вопрос. Стоит ли говорить, что и наши, динамовские, болельщики далеко не все ангелы?

Вот тут народный депутат пятого созыва Александр Третьяков сказал правильные слова. Он призвал обеспечить порядок во время финального матча. По мнению депутата, за порядком должны проследить… Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины. Думал ли Третьяков, что пропремьерское МВД может выступить в процессе присмотра за порядком с одной стороны баррикад, а СБУ – совсем с другой? И если в связи с конфликтом вокруг Генпрокуратуры все обошлось легким мордобоем, то грядущее событие может закончиться с куда большими потерями?

Если точку в матче поставят массовые драки, в которых уже будет невозможно понять, где закончился футбол и началась политика, тогда Европа может задуматься: а стоит ли у нас проводить Евро–2012?

Так не лучше ли от греха подальше перенести этот поединок на более поздний срок?

Андрей Каменский, г. Киев