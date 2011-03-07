Мощи Николая Чудотворца оказались ненастоящими

Администрация музея турецкой Антальи, где почти век хранились частицы мощей, якобы принадлежащих Николаю Чудотворцу, запретила их демонстрацию после того, как было установлено, что они не настоящие.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в понедельник глава Международного Совета мира имени Святого Николая Муаммер КАРАБУЛУТ.

Было доказано, что мощи, которые были экспонатом музея в течение 86 лет, на самом деле не принадлежат этому христианскому святому. Частицы мощей были переданы музею в дар в 1925 году некоей итальянкой.

По словам М.КАРАБУЛУТА, Совет мира неоднократно обращался с просьбой об исключении мощей из числа экспонатов музея к министерству туризма. Последний такой запрос был направлен 20 декабря 2010 года. "Наши многолетние усилия по борьбе за торжество истины принесли свои плоды", - заявил глава Совета.

Святой Николай жил на рубеже III - IV веков. Его останки были захоронены в построенной после его смерти церкви в Мирах в Малой Азии (сейчас часть турецкого горда Демре). В XI веке мощи святого были вывезеными итальянскими купцами в Бари, где хранятся до сих пор.

Святой Николай - один из самых почитаемых святых в христианстве (как в православии, так и в католичестве). Он считается покровителем моряков, торговцев и детей. Кроме того, он стал прообразом голландского персонажа Синтаклааса, который, в свою очередь, послужил прототипом Санта-Клауса.