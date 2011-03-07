Пикап упал в ущелье в Гондурасе

Пикап сорвался в ущелье в департаменте Эль-Параисо на востоке Гондураса, не менее 7 человек погибли, и шесть получили ранения, в основном это дети, сообщил в воскресенье начальник Корпуса спасателей страны.

По его словам, трагедия произошла, когда группа детей местного церковного прихода и их родителей направлялась на один из местных пляжей. По предварительным данным, водитель из-за перегрузки автомобиля не справился с управлением на горной дороге, и пикап рухнул с десятиметровой высоты в ущелье. Обстоятельства аварии выясняются.