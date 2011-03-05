В Новой Зеландии ограбили тюрьму

В тюрьму в новозеландском городе Нью-Плимут (New Plymouth) проникли грабители, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Добычей преступников, совершивших кражу со взломом в ночь на субботу, 5 марта, стала плазменная панель, рассказали представители местной полиции.

Грабителям удалось скрыться, задержать их пока не удалось. Полиция попросила жителей Нью-Плимута сообщить о любых подозрительных людях, "особенно несущих ночью плазменную панель", или каких-либо странных событиях, произошедших в районе тюрьмы.

Тюрьма в Нью-Плимуте, существующая с 1860-х годов, является старейшим пенитенциарным заведением Новой Зеландии. Тюрьма, рассчитанная на 112 заключенных, огорожена высоким забором с колючей проволокой и строго охраняется. Как грабителям удалось проникнуть на территорию тюрьмы и беспрепятственно покинуть ее, предстоит выяснить полиции.