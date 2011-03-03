Рыбинспекторы спасают рыбу от удушья

В Херсонской области во льду пойменных водоемов Днепра и Каховского водохранилища проводится активная рубка прорубей с целью предотвращения массового мора водных живых ресурсов и для поддержания оптимального гидрохимического режима.

Эти мероприятия проходят по инициативе "Херсонгосрыбоохраны", сообщили УНИАН в этом ведомстве.

Согласно сообщению, уже прорублено более 1 тысячи лунок.

Лунки рубят рыболовные организации, а также добровольцы Херсонской области, но под контролем специалистов «Херсонгосрыбоохраны».