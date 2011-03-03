Рыбинспекторы спасают рыбу от удушья
21:05, 03 марта 2011Разное
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В пойме Днепра делают проруби
В Херсонской области во льду пойменных водоемов Днепра и Каховского водохранилища проводится активная рубка прорубей с целью предотвращения массового мора водных живых ресурсов и для поддержания оптимального гидрохимического режима.
Эти мероприятия проходят по инициативе "Херсонгосрыбоохраны", сообщили УНИАН в этом ведомстве.
Согласно сообщению, уже прорублено более 1 тысячи лунок.
Лунки рубят рыболовные организации, а также добровольцы Херсонской области, но под контролем специалистов «Херсонгосрыбоохраны».
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