Во Львове состоится «Всемирный день молитвы женщин»

Во Львове пройдет Всемирный день Молитвы женщин – экуменическая молитва. Молитва состоится 4 марта, в 18.00, в помещении храма Христианской Евангельской Церкви «Гефсимания».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как говорится в сообщении, ежегодно в первую пятницу марта отмечается Всемирный день Молитвы женщин – экуменическая молитва, которая объединяет женщин-христианок разных конфессий всего мира. В эту пятницу, в 20 городах Украины, женщины разных христианских конфессий соберутся на общую молитву. Во Львове Всемирный день молитвы женщин проводится уже седьмых год подряд.

Ежегодно молитва читается за женщин определенной страны. В этом году молитва посвящается женщинам Чили. Молитву за страну готовят сами женщины – представители Чили, рассказывая о своей стране, истории христианства, своих потребностях и духовном опыте.

Организаторами Всемирного Дня молитвы женщин во Львове является Львовская Епархия Армянской Апостольской Церкви, Христианская Евангельская Церковь «Гефсимания», Мариинская дружина (УГКЦ), Лютеранская церковь Львова.

Справка УНИАН. Экуменическая молитва женщин была основана 1884 году в США и проводится сегодня в более чем 170 странах мира Международным комитетом Всемирного дня молитвы (WPDIC).