В Харькове студент попал под трамвай
14:31, 03 марта 2011Разное
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Парень - в реанимации
В Харькове студент Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры попал под колеса трамвая.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 20-летний юноша пересекал трамвайные пути в районе жилого массива «Салтовка» в не установленном месте.
Пострадавший с диагнозом «травматический шок, закрытая черепно-мозговая травма, ампутация левой стопы, многочисленные ушибы тела» в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации неотложной медицинской помощи.
Во время совершения ДТП в салоне трамвая находились 40 пассажиров.
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