В Харькове студент попал под трамвай

В Харькове студент Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры попал под колеса трамвая.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 20-летний юноша пересекал трамвайные пути в районе жилого массива «Салтовка» в не установленном месте.

Пострадавший с диагнозом «травматический шок, закрытая черепно-мозговая травма, ампутация левой стопы, многочисленные ушибы тела» в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации неотложной медицинской помощи.

Во время совершения ДТП в салоне трамвая находились 40 пассажиров.