ГАИ будет изымать поддельные удостоверения

Управление Госавтоинспекции Киева напоминает водителям об ответственности за использование поддельных документов для беспрепятственного проезда и предупреждает о последующем изъятии таких “пропусков”.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, в столице немало водителей продолжают ездить с разного рода наклейками на лобовом стекле, которые, по мнению их владельцев, должны обеспечить беспрепятственное перемещение по городским улицам. К тому же немало водителей, в случае нарушения Правил, предъявляют инспекторам разного рода пропуска, удостоверения, визитные карточки представителей разных органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Владельцы таких "документов" рассчитывают на благосклонное отношение сотрудников ГАИ и возможность избежать наказания.

В связи с этим начальник ГАИ г. Киева Анатолий КУРИННОЙ подчеркивает, что действующим законодательством не предусмотрены никакие документы, дающие право водителям избежать наказания за нарушение Правил дорожного движения. Поэтому инспекторы столичной ГАИ изымают такие "удостоверения" и "пропуски", и будут изымать и в дальнейшем, а владельцев будут привлекать к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения на общих основаниях.

Согласно информацией УГАИ столицы, только с начала текущего года таких “документов” выявлено 478.