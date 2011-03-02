Главред и М-Платформа запустили мобильный сервис

Группа сайтов «Главред» совместно с компанией «М-Платформа» запустили мобильный сервис «Главред.info». Это бесплатная программа-информер для мобильных устройств. Сервис предоставляет возможность получить мгновенный и удобный доступ к информации, просматривать и заглавия, и полноформатные статьи сайта.

Мобильный «Главред» также позволяет просматривать загруженную информацию в офлайн-режиме. Для читателей будут доступны все сайты группы «Главред»: «Главред.info», «ИноСМИ», «Stars», «VIP», «Sport», «Столица». Кроме того, уникальная система «кэширования информации» существенно сокращает расходы интернет-траффика.

Шеф-редактор группы сайтов «Главред.info» Диана Дуцик отметила, что этот сервис разрабатывался исследовательской компанией «М-Платформа» при Национальном университете «Киево-Могилянская академия».

«Для нас это очень интересная программа, поскольку она позволяет быть более мобильными и более близкими к нашим читателям. Кроме того, запуская эту программу, мы таким образом поддерживаем наших отечественных ученых и молодых разработчиков», - добавила Диана Дуцик.

Мобильный «Главред» создан на базе операционной системы для мобильных устройств «M-Smart», который является разработкой исследовательской компании «М-Платформа». По словам представителя компании Юлии Лабунец, эта операционная система является «системой нового поколения, позволяющей раскрыть потенциал различных мобильных устройств – и пятилетней давности, и сенсорных устройств».

Новый сервис может быть интересен и для рекламодателей. Разработчики отмечают то, что для СМИ в этом контексте является очень актуальной платформа Future Generation Mobile Marketing, в основе которой лежит инновационный подход к распространению рекламы: идет речь о переходе от традиционных SMS-рассылок и рекламных баннеров к интегрированной системе партнерских сервисов.

Более подробную информацию о мобильном «Главреде» вы можете узнать, перейдя по ссылке: http://glavred.info/archive/2011/03/28/104109-3.html. На этой же страничке вы сможете загрузить и установить бесплатную программу-информер.