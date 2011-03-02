О чем же все-таки говорили Янукович, Ющенко, Кучма и Кравчук?

Недавно власть приняла закон про доступ до публичной информации и так по виду очень собой гордилась. Очень. Украинские чиновники делали это предметом многочисленных публикаций и рассказывали об этом даже во время недавнего визита в США. Мы в редакции восторги попридержали, решили посмотреть, как закон будет работать. Открытость - это традиция, не очень то свойственная нынешней власти, но коль скоро они простимулировали ее законом, а вдруг что-то изменится...

Последнее событие, которое вызвало любопытство наше и наших читателей – встреча четырех президентов по поводу годовщины инаугурации Виктора Януковича. Эта встреча на прошедших в тот же день пятничных эфирах стала для сторонников действующего президента едва ли не главным доказательством, что у него все получается. «Смотрите, все три предшественника пришли к Януковичу, – убеждали регионалы телезрителей. – Самое красноречивое свидетельство его государственной позиции и эффективности». Возразить было трудно. Но мы решили поинтересоваться, о чем же говорили президенты. Ведь официальная информация была невероятно скупа. Шикарный фоторяд на официальном сайте президента и шикарный сюжет на телевидении – вот и все что нам позволили знать. Обычно словоохотливый первый президент Украины Леонид Кравчук в этот раз был невероятно сдержан. Журналистам УНИАН не удалось добиться от Леонида Макаровича ответа, который бы тянул на самостоятельную новость о содержании встречи. Коллеги из "Газеты по-киевски" получили такой ответ: «Все, что мы говорили, в принципе, уже давно проговорено в стране. Главное, научиться выполнять. Важно другое: заложена важная страница в жизни президентов Украины. Не исключено, что в дальнейшем подобные встречи станут традицией». Леонид Кучма на момент написания комментария был в командировке и тоже встречу оставил без информационного "сопровождения". Промолчал на настойчивые вопросы УНИАН, о чем же был разговор, и Виктор Ющенко. Коллеги потом выяснили, что он говорил о новом государственном гербе. «Тема, конечно, важная и актуальная». Хотя Ющенко, и кроме герба, было о чем поговорить с Януковичем: политические репрессии против бывших соратников, министров, «тризубовцев», наезды на историков. Такие темы объяснили бы присутствие президента Ющенко на торжестве президента Януковича, который так и не признал Помаранчевую революцию и считает себя победителем выборов 2004. «Свобода, как солнце», – повторял Виктор Андреевич на закате своей деятельности. Но тем не менее, жить он может и в сумерках. Если эта жизнь - на государственной даче, которую ему милостиво оставил настоящий «победитель» выборов 2004 года. А с другой стороны, почему бы и не пойти. Может, Верванна договорилась, а ей отказать ну никак нельзя. Ни в чем, заметьте. Вот так и работают люди и законы (про доступ до публичной информации) на имидж президента Украины. Хотя почему на имидж только одного президента?

Или вот еще, например, встреча. 22 февраля первый вице-премьер Андрей Клюев встретился с послами стран ЕС - со всеми 27. Про это пресс-служба вице-премьера написала тоже две строчки. Это фирменный стиль – две строчки: «обговорили пути развития Украины». Мы стали обзванивать посольства стран ЕС. Хоть кто-то должен сказать, о чем там шла речь? Пресс-службы посольств Словении, Литвы и ФРГ пообещали разузнать. А девушка из пресс-отдела посольства Великобритании почему-то дружелюбно смеялась в трубку и сказала, что по протоколу, раз встреча прошла по инициативе первого вице-премьера, значит и комментировать ее должны там. А "там" считают, что "пиплу" вот этой формулировки "обсуждали основные вопросы продвижения Украины на пути европейской интеграции" более чем достаточно. Сегодня Клюев - в Брюсселе. Ждем очередных двух строчек...

Маша Мищенко