Министр: старые водительские права остаются легитимными

21:08, 01 марта 2011
Разное
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... но могут быть проблемы под Псковом

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ в очередной раз подчеркивает, что водительские удостоверения старых образцов после 29 марта будут легитимными в любой стране мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Ваше водительское удостоверение оно действительно в любой стране мира бессрочно», - сказал он, добавив при этом, что, тем не менее, уже сейчас поступают сигналы, в частности из России, о том, что украинские водители имеют некоторые проблемы с представителями российской ГАИ.

«Объяснять какому-то сотруднику, скажем под Псковом – тяжело. Может возникнуть такой нюанс», - сказал А.МОГИЛЕВ.

В тоже время он отметил, что положительно относится к решению Кабмина, которым установлен срок действия водительского удостоверения - 50 лет. По словам А.МОГИЛЕВА, такое решение, в том числе обусловлено и тем, «чтобы сбить ажиотаж в обществе, чтобы не говорили, что с наших граждан через какой-то срок снова хотят сбить деньги».

По мнению министра, пластиковое удостоверение нового образца, в котором будет указан конечный срок его действия, элементарно прослужит 50 лет «если конечно не ломать его». В тоже время А.МОГИЛЕВ выразил мнение о необходимости пересмотреть процедуру получения гражданами новых удостоверений. По его словам, дабы сэкономить время можно установить норму, которая предполагала, что любой гражданин, оплатив стоимость документа, может получить его заказным письмом.

 

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