Каддафи грозит лишение ордена Богдана Хмельницкого

Донецкий адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ высказывает недоумение, почему Высший административный суд Украины не рассматривает его иск двухгодичной давности о лишении лидера Ливии Муаммара КАДДАФИ ордена Богдана Хмельницкого I степени.

Адвокат сообщил, что 14 апреля 2008 года подал в Донецкий административный суд иск об отмене указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО № 300/2008 от 4 апреля 2008 года «О награждении М.КАДДАФИ орденом Богдана Хмельницкого».

«Данным орденом имеют право быть награждены только граждане Украины. Поэтому я просил суд признать указ ЮЩЕНКО о награждении КАДДАФИ незаконным и отменить его», - сказал В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Он отметил, что его иск Донецкий админсуд трижды возвращал «за неподсудностью» под тем предлогом, что данный иск может рассматривать только Киевский админсуд.

«10 июня 2008 года по моему иску Донецкий админсуд все же открыл производство, только в ноябре 2008 года его рассмотрел и в удовлетворении иска мне отказал», - констатировал В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

По его мнению, суд вынес «парадоксальное решение». «Судьи написали в мотивировочной части, что награждение М.КАДДАФИ как не гражданина Украины соответствует закону. Вот какой получился парадокс», - указал адвокат.

Он продолжил, что обжаловал решение Донецкого админсуда в Донецком апелляционном административном суде, который 26 февраля 2009 года вынес решение. «Апелляционный суд указал, что не согласен с решением суда первой инстанции о том, что не гражданин Украины может быть награжден орденом Богдана Хмельницкого, но все же отклонил мой иск», - пояснил В.ОЛЕНЦЕВИЧ. По его словам, суд «посчитал недопустимым, что я присвоил себе функции государства, пытаясь забрать орден у КАДДАФИ, а у меня нет таких полномочий».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ также сообщил, что подал кассационную жалобу на решение Донецкого апелляционного админсуда в Высший админсуд Украины, и 6 июля 2009 года судья Михаил СМОКОВИЧ открыл производство, которое «зависло, и решение пока не принято».

«У меня вызывает недоумение тот факт, что мои другие иски в админсуде, производство по которым было открыто позже июля 2009 года, уже рассмотрены, а иск по КАДДАФИ все еще лежит», - заключил адвокат.