В Ялте столкнулись «Фольксваген Жук», «Мерседес» и МАЗ

В Ялте четыре человека получили травмы в результате столкновении легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, «Фольксваген Жук», «Мерседес-Бенц Вито» и «МАЗ 5516» столкнулись вчера на 7-м километре трассы Ялта-Севастополь.

Пострадали женщина-водитель и девушка-пассажирка «Фольксвагена», а также водитель и пассажир «Мерседеса» - мужчины.

«С многочисленными травмами они были доставлены «скорой помощью» в больницу», - говорится в сообщении.