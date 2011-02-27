Депутаты четырех горсоветов назначили футбольный матч
08:37, 27 февраля 2011Разное
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К годовщине освобождения Николаева
Дружеские матчи по футболу среди команд депутатов горсовета Николаева, Херсона, Одессы и Тирасполя (Приднестровская Молдавская республика) состоятся 26 марта в Николаеве.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в горсовете Херсона.
Матч будет приурочен к годовщине освобождения Николаева от немецко-фашистских захватчиков, которая будет отмечаться 28 марта.
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