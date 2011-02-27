Депутаты четырех горсоветов назначили футбольный матч

Дружеские матчи по футболу среди команд депутатов горсовета Николаева, Херсона, Одессы и Тирасполя (Приднестровская Молдавская республика) состоятся 26 марта в Николаеве.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в горсовете Херсона.

Матч будет приурочен к годовщине освобождения Николаева от немецко-фашистских захватчиков, которая будет отмечаться 28 марта.